「コーディファイ・ベースボール」が紹介【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発登板した。7回を投げて8奪三振2失点の粘投も2敗目を喫した。防御率0.97は両リーグ1位に浮上。米データ会社によると、メジャー史上初の快挙を達成したが、好投報われずに敗れた姿に、ファンからは同情の声も寄せられている。初回から100マイル（約