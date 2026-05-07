突然ですが、「p.s.」が何の略か知っていますか？文書の最後に書かれている…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「追記（Post Scriptum）」でした！「P.S.」は、ラテン語の「Post Scriptum」の略語です。日本語では「追記」、「追伸」と訳されます。もともとは手紙文化の中で生まれた表現で、本文を書き終えてから署名をした後に、書き忘れたことや補足したい内容を加える際に使われていました。署名の後に文章を追加する