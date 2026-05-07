アストロズ戦の5回、適時打を放つドジャース・大谷＝ヒューストン（共同）【ヒューストン共同】米大リーグは6日、各地で行われ、ドジャースの大谷はヒューストンでのアストロズ戦に「1番・指名打者」で出場し、三回に4月27日以来の安打となる二塁打を放って連続試合無安打を5で止めた。五回には適時打を放って4打数2安打1打点。チームは12―2で大勝した。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に「2番・三塁」で出場し、3打数1安打だ