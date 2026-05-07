◇プロ野球パ・リーグ 西武 10-2 ソフトバンク(6日、ベルーナドーム)西武の西口文也監督が、投手陣の状態について答えました。前日5日の試合で6回から登板し、2奪三振、無失点の投球を披露した中村祐太投手が、この日の試合前に登録を抹消。西口監督は「ちょっと体の具合が悪くなったみたいなので。上半身のどこか」と、上半身のコンディション不良だと話しました。また3日のロッテ戦に先発するも1回2失点で降板した平良海馬投手に