リッター28km走るトヨタ「特別なカローラ」に注目！かつては「実用的で保守的な国民車」の代表格だったトヨタ「カローラ」。近年はイメージを一新ており、歴史あるブランドの伝統を守りつつも、SUVやスポーティさを感じさせるモデルを次々とラインナップし、よりエモーショナルなブランドへと進化を遂げました。現在のカローラシリーズは、王道の「セダン」、ワゴンモデルの「ツーリング」、軽快なハッチバックの「スポーツ」