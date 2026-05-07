◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−0巨人（5月6日、東京ドーム）解説の野村謙二郎さんが「別人のよう」と評したヤクルトの山野太一投手に、完封を喫した巨人。阿部慎之助監督は「点が入らないと勝てませんからね。何とかこちらも良き徹底したことがね、指示できればいいなと思います」と今後は深く突き詰めた指示を出していきたいと語りました。ゴールデンウイークの9連戦は3勝6敗。セ・リーグでは巨人だけが負け越しと厳しい結果