2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。第15節の10試合が6日（水）に行われました。EAST首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに勝利。4連勝中だった2位FC東京は、ジェフユナイテッド千葉に敗戦で連勝ス
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