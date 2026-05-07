◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−0巨人（5月6日、東京ドーム）6回2/3で111球を投げた先発の竹丸和幸投手について、巨人の阿部慎之助監督は「あそこを何とか乗り切って欲しい」などと7回に鈴木叶選手に2点タイムリーを献上した場面について語りました。「代えるのは簡単だったんですけど、あそこを何とか乗り切ってほしいっていうね。今後の彼に対しての期待を込めていかせたんですけど、結果、ああなってしまったんでね。そこは