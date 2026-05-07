「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）ゴールデンウイークを大勝締めじゃ〜！！広島が１１安打１０得点で完封勝利し、昨年９月からのＤｅＮＡ戦の連敗を「９」で止めた。三回に菊池涼介内野手（３６）が打線を活気づける先制の１号３ランを放ち、入団から１５年連続本塁打となった。チームは勝負の９連戦を４勝３敗１分け（中止１）で終え、勝ち越しに成功。攻撃陣にエンジンがかかってきた。“ハテナブロック”