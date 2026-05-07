NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝95.08（-7.19-7.03%） 米国とイランの戦争終結期待が高まったことが重し。米アクシオスの報道によると、米国とイランは戦闘終結に向けた１ページの覚書で合意に近づいている。この覚書は１４項目からなり、戦闘の終結、ホルムズ海峡の開放、イランの核開発の制限、米制裁解除、イラン資産の凍結解除などが含まれ、３０日間の交渉開始を宣言する内容となっている。 た