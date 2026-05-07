ドル安優勢もドル円は買い戻し一時１５５円ちょうど付近まで急落し介入観測が広がる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル安が優勢となったものの、ドル円はＮＹ時間に入って買い戻されている。きょうの為替市場は円高の動きが再びが強まっていた。連休中の東京時間にドル円は急速に下落し、一時１５５円ちょうど付近まで急落していた。市場では日本の当局による断続的な介入観測が広がっている。 ストラテジスト