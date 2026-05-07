ペットが“家族の一員”として大切に飼育されるようになった反面、虐待や飼えなくなっての遺棄といった問題も深刻化してきている。2020年に環境省が行った『社会福祉施策と多頭飼育対策推進事業』のアンケート調査では、各自治体に糞尿・悪臭などの多頭飼育に関する苦情が寄せられた世帯数が2,149件あった。この多頭飼育崩壊の主な要因として問題視されているのが「アニマルホーダー」という存在だ。＊＊＊【5月は2回開催】譲