ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が７日、生放送された。番組冒頭では出演者全員が挑戦する恒例の「脳シャキクイズ」が行われ、「週末が近づくと弾きたくなる楽器は？」という問題が出された。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「私はね〜、何かそれっぽいのが出ている。それでいいのかと思っているんだよね〜」と早々と答えを導き出したようでしてやったりの表情。逆に長尾翼アナは「分かりそ