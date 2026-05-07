衛星放送ＣＮＮの創業者として、米メディア業界に君臨した元ブレーブスのオーナーでもあるテッド・ターナー氏が６日（日本時間７日）、８７歳で亡くなったと、７日（同８日）米メディアが一斉に報じた。１９７６年にブレーブスのオーナーとなったターナー氏は翌年、連敗中のチームに業を煮やして監督を務めたが、オーナーは監督になれないという規則もあって、その試みは１試合で終わった。しかし、オーナーのバックアップもあ