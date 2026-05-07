7日午前6時1分ごろ、石川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は石川県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、石川県の羽咋市と志賀町、それにかほく市です。【各地の震度詳細】■震度1□石川県羽咋市志賀町かほく市気象庁の発表に基づき