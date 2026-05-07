ディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の第5話ゲストとして、前田公輝、長田成哉、小野ゆり子、長尾翼の出演が発表された。 参考：『LOVED ONE』を導くディーン・フジオカの俯瞰力加藤達也プロデューサーが明かす秘話 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解