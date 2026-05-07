開催：2026.5.7 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 2 - 12 [ドジャース] MLBの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとドジャースが対戦した。 アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するドジャースの先発投手はタイラー・グラスノーで試合は開始した。 1回裏、1番 ブライス・マシューズ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームラ