［J１百年構想リーグEAST第15節］川崎 １−０ 東京V／５月６日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuゴールデンウイークに迎えた連戦。中３日の川崎に対し、中２日で等々力でのアウェー戦に挑んだ東京Vは、後半のワンチャンスを川崎のキャプテン・脇坂泰斗に決められ、４連勝中のなか、５試合ぶりの黒星を突き付けられた。劇的な勝利を挙げた前節の柏戦（〇１−０）からスタメンを７人入れ替えて臨んだ一戦は、確かに序盤は後