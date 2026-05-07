韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘの美スタイルがファンを魅了している。【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的スタイルイ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「はい？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、楽屋と思われる室内でリラックスした表情を見せるイ・ダヘが写っている。背中が大胆に開いた黒のホルターネックドレスを着用し、カメラに向かってウィンクをしたり、頬杖をついて凛とし