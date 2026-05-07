現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、連覇を狙うパリ・サンジェルマン（フランス）がブンデスリーガ王者のバイエルン（ドイツ）と敵地で対戦。ホームでの第１レグを５−４で制していたなか、１−１のドローで、アグリゲートスコア６−５で２シーズン連続の決勝進出を決めた。この結果、現地30日にルーマニアのブカレストで開催されるファイナルで、前日にアトレティコ・マドリー（スペイン）