チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準決勝のセカンドレグが6日に行われ、バイエルン（ドイツ）とパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。アーセナル（イングランド）の待つ決勝への切符をかけ、欧州屈指の名門同士が再び激突する。連覇を達成したブンデスリーガでシーズン最多得点記録を54年ぶりに更新したバイエルンはCLでも安定した戦いを披露。リーグフェーズを7勝1敗の2位で終えると、アタランタを2戦合計10