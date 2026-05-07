5月5日がこどもの日だったため、プロ野球・巨人のライデル・マルティネス投手に子どもの頃になりたかった職業を聞きました。「野球以外でも何でもよかったんですけど、有名になることでした」少しはにかみながら答えたマルティネス投手。野球にこだわらず、有名になって、お金持ちになるのが夢だったようです。マルティネス投手の生まれ育ったキューバは、日本と比べると経済的に恵まれているわけではありません。マルティネス投手