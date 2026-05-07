「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）小倉牝馬Ｓを制し、勢いづくジョスランは６日、美浦Ｗでウインファイネスト（３歳未勝利）と併せた。馬なりで６Ｆ８３秒８−３７秒８−１１秒４を計時して併入。鹿戸師は「余裕もあって、動きは良かった。体もだいぶ増えて帰ってきたから、先週からしっかりやれている。体重は増えていて、むしろちょうどいいくらい」と休み明けでも順調な調整ぶりに納得の表情だった。