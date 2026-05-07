「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）共同通信杯２着のベレシートは６日、栗東ＣＷで併せ馬を行い、センツブラッド（４歳オープン）に半馬身先着した。馬なりとはいえ時計は６Ｆ８４秒８とやや控えめ。「少し物足りなさはあったけど、これでもうひとつ動きの質が上がってくれれば。ただ、自分のペースで走れてはいました」と北村友。「本当にトップクラスの能力を秘めている馬。いい結果を出したい」と言葉に力を込めた。