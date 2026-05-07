◇パ・リーグソフトバンク2─10西武（2026年5月6日ベルーナドーム）ソフトバンクは6日、西武に2―10で大敗した。先発の大関友久投手（28）が自己ワーストに並ぶ8失点と乱調。2軍再調整を命じられ、開幕ローテーションに名を連ねた6投手のうち3人がファームで再調整する事態となった。3試合で計24失点して西武に14年ぶりの3カード連続の負け越し。小久保裕紀監督（54）は先発ローテーションの再建に本腰を入れると明言した