「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）首差で無傷３連勝は逃したが、ニュージーランドＴ２着で権利を獲得したロデオドライブが６日、３歳マイル王の座へ向けて美浦Ｗで３頭併せを行った。初コンタクトとなったレーンを背に、道中は折り合い良くコントロールを利かせ、直線も余力十分の伸び脚を披露。鞍上、辻師ともに納得の動きで大舞台への準備を進めた。ロデオドライブは初コンビのレーンを背に美浦Ｗへ。道中は３頭併