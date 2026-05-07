「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）皐月賞１３着からの逆襲を期すカヴァレリッツォは６日、栗東坂路へ。新たにコンビを組む西村淳がまたがり、折り合いを確認しながら４Ｆ５８秒９−４３秒４−１４秒１で登坂。精神的な落ち着きを保ちながら、雄大なフォームでゆったりと駆け上がった。厩舎流の仕上げで先週土曜に本追い切りを消化し、直前は軽めにサラッと。今回は皐月賞から中２週＋再度の東上と条件はよりタフにな