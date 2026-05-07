◇パ・リーグ日本ハム12―2楽天（2026年5月6日楽天モバイル）日本ハム・伊藤が、7回4安打1失点で3勝目を挙げた。楽天・前田健との投げ合いを制し「9連戦の最後でしっかり勝ち切りたいっていうのがあった。初回からいけるところまでという思いで投げることができた」と胸を張った。伊藤が決め球として使うことが多いスライダー。変化量や球速も変えながら多彩に操る。中学時代、その握りを参考にした投手が前田健だった。