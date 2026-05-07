「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）福永祐一調教師（４９）＝栗東＝が厩舎初のＪＲＡ・Ｇ１制覇へ、重賞２勝馬のダイヤモンドノットを送り出す。６日の栗東坂路での最終リハでは万全の仕上がりをアピール。名手・川田とのコンビでビッグタイトル奪取は目前だ。今度こそＧ１タイトルをつかみ取る。ファルコンＳで重賞２勝目を飾ったダイヤモンドノット。栗東坂路での最終追い切りではスタートから行きっぷり良く、ピッ