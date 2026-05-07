◇パ・リーグ日本ハム12―2楽天（2026年5月6日楽天モバイル）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が6日、楽天戦で今季初の4番に座り、1―1の6回2死一、二塁で左前へ決勝適時打を放った。チームにとって31イニングぶりの“適時打”で、これが呼び水となり、今季最多タイの12得点をマーク。ゴールデンウイークのラストを飾り、大型9連戦も5勝4敗と勝ち越しに成功。現在5位ながら、8日からの首位・オリックス3連戦（