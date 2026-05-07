「エプソムＣ・Ｇ３」（９日、東京）カラマティアノスは６日、津村を背に美浦Ｗで併せ馬。マイネルケレリウス（６歳オープン）を追走して直線は内に入って手応え良く併入した。タイムは６Ｆ８５秒０−３７秒７−１１秒２。鞍上は「しっかり攻めることができたし、直線は引っ張りきりで抑え切れないくらいの手応えでした。かなりいい状態に仕上がったし、馬もフレッシュですね。コースも問わないと思う」と抜群の好感触を伝え