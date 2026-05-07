◇パ・リーグソフトバンク2─10西武（2026年5月6日ベルーナドーム）ソフトバンクの2年目・庄子が「9番・二塁」で2試合連続スタメン出場。6、8回に左前打を放ち、プロ初のマルチ安打を記録した。3回には四球を選んで全3打席で出塁し、打率は.429（7打数3安打）まで上昇。前日は遊撃での先発出場だったが「どの場面、守備位置でも落ち着いて入れています」と話していたように、二塁守備も無難にこなした。