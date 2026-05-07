ヤクルト５―０巨人（セ・リーグ＝６日）――ヤクルトは一回に並木の初球先頭打者本塁打、増田の適時打でリードを奪い、継投で零封した。山野は両リーグトップの５勝目。巨人は３カード連続の負け越し。ルーキーを後押しする歓声が、ため息に変わるのにそう時間はかからなかった。巨人のドラフト１位・竹丸和幸（鷺宮製作所）にとっては、立ち上がりのつまずきが痛恨だった。一回、先頭打者の並木への初球の直球が浮き、左翼