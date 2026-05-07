米格闘技イベント「ＵＦＣ３２８」（９日＝日本時間１０日、ニュージャージー州ニューアーク）でＵＦＣフライ級王者のジョシュア・ヴァン（２４＝ミャンマー）に挑戦する同級３位の平良達郎（２６）が独占インタビューに応じ、意気込みを語った。勝てば日本人で初めてタイトル獲得の快挙となる大一番を前に、日本の?超新星?は何を語るのか。その視線の先には、夢の日本人対決もあるようだ。――今の心境は平良ワクワクし