「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）ぶっつけ本番でも仕上がりは万全だ。朝日杯ＦＳ４着以来となるエコロアルバは６日、美浦Ｗで６Ｆ８２秒３−３６秒２−１１秒１をマーク。外を回りながら、リザードアイランド（４歳２勝クラス）にピタリと馬体を並べてフィニッシュした。騎乗した寺河助手は「休ませて体をうまく使って走れるようになりましたね」と成長を感じ取る。昨年のサウジアラビアＲＣでは最後方一気の豪脚を