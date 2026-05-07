■MLBアストロズ2ー12ドジャース（日本時間7日、ダイキン・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのアストロズ戦に“1番・DH”で先発出場。4打数2安打1四球1打点1盗塁。26打席ぶりのヒット、6試合ぶり、今季10度目のマルチヒットと打撃に復調の兆しが見られた。5試合、実に24打席連続でヒットのない大谷、前日6日は今季3度目の投手専念で7回2失点の粘投も2敗目を喫した。打撃について大谷は「みなさんが思っている以上に悲