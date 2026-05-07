広島は６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１１安打の猛攻を浴びせ、１０―０で完勝。昨季から引き分けを挟んで続いていた対ＤｅＮＡの連敗を、ついに「９」でストップさせた。今回の３連戦を１勝１敗１分けの五分で終えたが、今後への希望が膨らむ痛み分けだ。対戦前は１２球団最低の得点数だったが、得点は「８」「５」「１０」と格段にアップ。試合後の新井貴浩監督（４９）も「各打者の状態が上がっている。つながっている」と手応