中日は６日の阪神戦（バンテリン）に０―２で敗れて連勝は「３」でストップ。先発・高橋宏斗投手（２３）は８回２失点、自己最多の１５三振を奪う力投を見せたものの報われず、借金は「１０」となってしまった。阪神・高橋の前にわずか２安打に終わった井上一樹監督（５４）は「高橋遥人君が今年、絶好調だというのが分かっていたし、ミーティングをやったが、うちが望んでいた攻撃ができなかった」と唇をかんだ。しかし、ゴー