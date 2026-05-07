マーベラスの１０周年記念大会は５日、横浜ＢＵＮＴＡＩに３４９２人満員の観衆を集め大盛況に終わった。創設者の長与千種は日本武道館進出も宣言。さらなる飛躍を誓う師匠と対照的に、リングを去ったのが凜（３３）だ。２０１６年５月３日の旗揚げ戦・豊洲大会で、「門倉凜」としてデビュー。マーベラスのＡＡＡＷタッグ王座に加えＷＡＶＥ、センダイガールズのタッグベルトを巻くなど活躍した。２０２２年４月には佐々木健介