トランプ米大統領によるイラン攻撃をきっかけに、原油価格の高騰や物流の混乱は、世界に広がっている。シンガポールに暮らすタレントの福田萌に、現地のリアルな現状を聞いた（以下、本人談）。※直接的にトランプ大統領の動きや中東情勢に「大きな影響を受けている」という実感は、今のところ正直あまりありません。ただ、こちらでも毎日のようにニュースで報じられていて、常に意識させられる状況です。シンガポールの人々