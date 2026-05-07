●アストロズ2−12ドジャース○＜現地時間5月6日ダイキン・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間6日、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。現地4月27日のマーリンズ戦以来、6試合ぶりの安打を放つなど3出塁を記録した。アストロズ先発はMLB12年目の右腕マカラーズJr.。初回の第1打席はカウント1-2から内角のカットボールで空振り三振に倒れ、自己ワーストの連続無安打記