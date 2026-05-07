現在、ドリームジャンボ1等・前後賞合わせ5億円とドリームジャンボミニ1等・前後賞合わせ1億円が5月30日まで発売中だ。このドリームジャンボミニで、大きな記録がかかっている売り場がある。それが2025年サマージャンボミニ以降、4つのジャンボミニで1等が出ていて、今回のドリームジャンボミニで1等が出れば、5大ジャンボミニ連続1等いわゆる“グランドスラム”が達成となる静岡県「サントムーン柿田川チャンスセンター」だ。（く