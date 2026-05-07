そう簡単に心を許さないはずの猫さんが、ママさんのお姉さんをメロメロに…！？恥ずかしがり屋な猫さんが見せた、控えめながらも効果抜群な甘え攻撃が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2.2万回再生を突破し、「いっ君可愛すぎ！」「甘えん坊炸裂ですね」「こりゃお姉さんもメロメロになりますよ♡」といったコメントが寄せられました。 【動画：姉が遊びに来たら、恥ずかしがり屋な猫が…反