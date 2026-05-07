会社の裏側や見たくない現実を知ってしまったとき、一気にモチベーションが冷めてしまうことがある。投稿を寄せた福島県の40代男性は、前職で目撃してしまったある光景がきっかけで会社に完全に見切りをつけたという。ある日、男性が上司の机の近くを通りがかったときのことだ。（文：篠原みつき）「特別扱いされることなく机の上に置かれていた」何気なく上司の机を見ると、ある重要書類が放置されていた。「『リストラ候補者の名