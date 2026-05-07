世帯年収1000万円を超えれば、さぞ財布の紐も緩くなるだろうと思いきや、実態はかなりシビアだ。千葉県に住む50代の男性（医療機器のサービスエンジニア）が投稿で明かしたところによれば、自身の年収が1150万円、妻が50万円で、世帯年収1200万円に達する。現在は駅からバスで20分ほどの戸建てに住み、月に12万円の住宅ローンを支払っているという。世帯年収だけを見れば十分すぎる稼ぎに思えるが、男性は「正直、裕福と感じません