職場は仕事をする場所なのに、時にあからさまに嫌がらせをしてくる人がいるのはなぜだろう。兵庫県の40代女性は投稿を寄せ、以前働いていた食品売り場での陰湿な体験を振り返る。女性は一部の同僚から「挨拶以外は無視」という扱いを受けていた。「しかもパートナー社員2名の女性ですが、居心地の悪い職場でした」と、ターゲットにされていた当時を回想する。（文：篠原みつき）「あの人、この人と言う隠語を使って言っていたので