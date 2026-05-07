「ライフル銃を極厚ゼラチンに撃ち込む様子」や「高圧ラジオアンテナでソーセージを焼く様子」などのスーパースロー映像を撮影してきたThe Slow Mo Guysが「ビールを満たしたコップに向かってゴルフボールを打ち、ゴルフボールをヒットさせてガラスを割る」というチャレンジの様子を撮影しました。撮影途中には高額なスーパースローカメラが壊れかける事態も発生しています。Almost Breaking the Slow Mo Camera Again - The Slow