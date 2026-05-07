◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２は６日、園田競馬場のダート１４００メートルに３歳馬１１頭（ＪＲＡ５、地元４、他地区２）が出走して争われ、１番人気のサトノボヤージュ（戸崎）が好位から競り勝ち、重賞初勝利を飾った。半馬身差の２着にはトウカイマシェリが続き、ＪＲＡ勢ワンツー。３着は大井所属のゼーロ