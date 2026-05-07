◆バレーボール男子▼イタリア１部（セリエＡ）プレーオフ決勝第３戦ペルージャ３（２５―２７、２６―２４、２５―２２、２５―２０）１ルーベ・チビタノーバ（６日、イタリア・パラバルトン）【ペルージャ（イタリア）６日＝倉石千種】男子日本代表のエース・石川祐希が所属するレギュラーラウンド１位のペルージャが、２季ぶり３度目のイタリア１部リーグ（セリエＡ）制覇を飾った。３戦先勝方式のプレーオフで同６位の