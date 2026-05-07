JO1やINIを輩出したサバイバルオーディション番組の新シリーズ『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）が盛り上がりを見せている。ポジションバトルが始まった4月30日配信の第6話に“101 SPECIAL BUDDY”としてINIのメンバーが登場した。 （関連：【写真あり】INI 池粼理人・田島将吾インタビュー：自分らしさを活かしたクリエイティブへの眼差し） ■西洸人、池粼理人、松田迅、後藤威尊